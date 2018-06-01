Одинцов: Нэстасе не поддержал референдум по отставке Киртоакэ из-за договоренности с Плахотнюком (ВИДЕО)

Об этом мунсоветник от Партии социалистов заявил в ходе передачи на телеканале AccentTV.

Так, он отметил, что во время инициирования референдума все признавали необходимость отставки Дорина Киртоакэ в связи с некомпетентностью и причастностью к коррупции. Однако Андрей Нэстасе и Майя Санду отказались поддерживать плебисцит.

– Почему он (Андрей Нэстасе, прим. ред.) не поддержал референдум, чтоб убрать Киртоакэ и не допустить кандидата Сильвию Раду полгода использовать админресурсы в своих целях на незаконно полученном посту врио генпримара? Потому что очевидна договоренность с Демократической партией – вы нам помогли тогда, а мы вам поможем сейчас, – отметил мунсоветник.

Одинцов подчеркнул, что Нэстасе не нужен Кишинев, и его гипотетической победы боятся даже его сторонники, так как у него нет поддержки в муниципальном совете, и фракция ЛП намерена бороться против него.

– Нэстасе город нужен для того, чтобы попасть в парламент, и использовать административный ресурс полгода до начала парламентской предвыборной кампании. Для него идеальный случай – это проиграть. Хотя он и заявил, что не будет баллотироваться в парламент, но у него другого пути нет, – сказал советник-социалист.