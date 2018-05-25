Одинцов: Нэстасе использовал судебные связи в личных целях (DOC)

Кандидат в генпримары Кишиневе Андрей Нэстасе использует выгоду от судебных решений, и этим ничем не отличается от Плахотнюка и других деятелей, использовавших судебную систему в целях отчуждения государственного и муниципального имущества в личных корыстных целях.

Об этом заявил мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов. Так, он отметил, что здание офиса платформы DA в Кишиневе по адресу ул 31 августа, 15 было получено через судебное решение №2-2559/07 от 17 июля 2007 года в пользу SRL Glasul Națiunii. В этом SRL директор и один из учредителей – брат Андрея Нэстасе.

– Обращаю особое внимание: председатель судебного заседания, вынесшего решение по фактически отчуждению исторического памятника – Марина Антон. Во дворе №15 по адресу 31 августа находятся два здания, одно из которых площадью 51 кв.м. было продано SRL “Glasul Națiunii” физ лицу по имени Радион! Странно, но это физ лицо проживает в доме №27 по ул Христо Ботева. С 1999 года по 2002 год согласно информации портала livenews.md, Андрей Нэстасе подрабатывал в Академии искусств, где в то время его дядя был ректором! Андрей также получил выгоду – он и его мама получили по квартире каждый по адресу Христо Ботева 27! Да именно, там где и проживает покупатель второго здания во дворе №15 по ул 31 августа! Вряд ли это совпадение!

Удивительно и ещё одно: решение обязать Мун Совет выдать ордера Андрею и его маме внесено тем же судьёй – Мариной Антон Странное совпадение? Нет – это использование судебных связей в личных целях. В этом отличия Андрея Натасе от других махинаторов нет. Как и нет отличия между Андреем Настасе и Дорином Киртоака с его дядей – все они используют родственные связи для личного обогащения! – сказал Одинцов.