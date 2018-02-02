Одинцов: На месте рынка “на Алешина” вскоре может вырасти многоэтажный дом

На состоявшемся сегодня, 2 февраля, заседании Комиссии земельных отношений были утверждены несколько проектов изменения Зональных градостроительных планов, касающихся сектора Рышкановка.

Об этом сообщил мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов. Он рассказал, что положительный отзыв Комиссии на строительство жилого комплекса вместо рынка на ул. Б. Воевод (Алешина) был получен без проведения обязательной процедуры публичных слушаний.

– Теперь там будет многоэтажный комплекс в 12-15 этажей. Мнение жителей Рышкановки на этот счет застройщиков и некоторых советников не интресесует! – возмутился социалист.

Напомнил он и о том, что знаменитый столичный рынок “на Алешина” закрыли в интересах строительства немецкого гипермаркета, выгнав около 200 людей, которые зарабатывали для себя и своих семей.

– Немецкая сеть гипермаркетов, как на танках “Тигр”, напролом движется в город. Если б это было с учётом интересов города и горожан, мы бы тоже приветствовали. Но они собираются размещать свои магазины так, что после постройки ухудшится и без того непростая дорожная ситуация на улицах Киев и Б. Воевод, а также бульваре Дечебал. Размещение крупных как торговых, так и жилых объектов похоронит надежды на улучшение движения. Ухудшится и экологическая обстановка, – заявил Одинцов.

Мунсоветник подчеркнул, что Кишиневу нужна развитая конкуренция, но не такой ценой. Он призвал администрацию города повернуться лицом к горожанам и соблюдать их интересы.

– А пока что руководство ЕС дало пинок и “прогнуло” власти Молдовы, которые, “взяв под козырёк”, изменяют условия импорта, дав им “зеленый свет”. Правительство дало пинок и “прогнуло” молдавских производителей, которые понимают, что скоро умрут в неравной конкуренции, но молчат. Власти города получили пинок и не думают о будущем, а создают условия для миграции жителей, – сказал социалист.

Он отметил, что проект решения об изменении градостроительного статуса бывшего рынка должен быть рассмотрен и на заседании мунсовета, назвав и возможную дату – 7 февраля. Он призвал жителей столичного сектора Рышкановка не быть равнодушными к судьбе собственного района и отреагировать на игнорирование их мнения.