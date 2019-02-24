Одинцов: Я голосовал против тех, кто украл миллиард, закрыл школы и сдал в концессию аэропорт (ВИДЕО)

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Кандидат Партии социалистов по одномандатному округу №25 (Ботаника и Центр) Александр Одинцов проголосовал на своем избирательном участке.

Социалист сообщил, что он голосовал за будущее Молдовы и за сохранение государственности, а также, чтобы у власти была партия, которая имеет профессиональную команду и которая знает, как развить Республику Молдова.

– Я голосовал против тех партий, которые украли миллиард, против тех партий, которые закрывали школы, сдали в концессию аэропорт и т.д., – отметил Одинцов.

Кандидат в депутаты призвал всех граждан страны приходить на выборы и использовать своё гражданское право голосовать.