Одинцов: Главы управлений примэрии препятствуют прекращению трех сомнительных строек в Кишиневе

Мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов рассказал об очередном беспределе со стороны столичной администрации и глав управлений.

Так, он рассказал, что в примэрии по непонятным причинам отказываются сделать проекты решений для мунсовета, согласно которым Кишинев избавился бы от трех скандальных строек. Добавляет ситуации абсурда и то, что по всем этим трем конфликтным вопросам было достигнуто решение с компаниями-застройщиками, что случается редко.

– 1 – Каля Ешилор у парка “Алунел”: благодаря дикому и непонятному решению суда прямо на границе парка “Алунел” планировали построить не что иное как автозаправку.

Были и скандалы и митинги публичные разбирательства в претуре Буюкань. Очевидны аргументы почему недопустимо строительство здесь автозаправки: – это граница зелёной зоны, затруднит движение транспорта, это зона протекции памятника “жертвам погромов 1903-1905”.

2 – На Каля Ешилор, 55 в зелёной зоне планировали построить торговый объект, что возмутило жителей окружающих домов.

Также было проведено несколько раундов публичных разбирательств. Коллегой Василием Киртока был даже подготовлен и уже одобрен проект решения мунсовета о признании этого участка местом общественного интереса!

3 – “Знаменитая” стройка на Андрей Дога, 32/2 у Манежа, где на арендованном участке планировал строиться уже не либерал Дырда.

Также были и скандалы и публичные разбирательства.

Во всех трёх случаях собственники (первые два участка) и арендатор (на Дога) согласились на обмен свои участков на те, где права жителей не будут затронуты. Это, можно сказать уникальный случай и ЕДИНСТВЕННАЯ возможность удовлетворить всех: жители останутся довольны, бизнес – реализует свои планы, а городу не придётся возмещать убытки.

Но администрация города и главы управлений не желают подготовить проекты решений совета об обмене участков, хотя законодательство предусматривает такую возможность.

Бизнесмены угрожают реализацией своих намерений строительства, если в ближайшее время проекты решений не будут подготовлены и не одобрены мунсоветом, – рассказал Одинцов.