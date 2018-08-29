Одинцов: ДК Профсоюзов на Рышкановке был снесен незаконно (ВИДЕО)

Одинцов: ДК Профсоюзов на Рышкановке был снесен незаконно (ВИДЕО)

Мунсоветник от Партии социалистов заявил, что авторизация на снос ДК Профсоюзов была выдана незаконно, так как отсутствовал положительный отзыв на это со стороны Нацкомиссии по памятникам, возведённым в общественных местах.

Одинцов подчеркнул, что и подписавшие авторизацию на снос ответственнные лица в примэрии, и чиновники министерства образования, культуры и исследований нарушили закон.

– Депутатом Владимиром Односталко была подана жалоба в Генеральную прокуратуру РМ ещё в мае этого года. Результат – письмо прокуратуры, что материалы направлены в НАЦ. От НАЦ пока нет какой либо информации. 24 августа я направил запрос в Министерства образования, культуры и исследований нарушили закон с требованием получить информацию, что же сделало оно для защиты памятника?

Сегодня мы направляем запрос за подписью депутата, представителя Общественной палаты Сергея Мишина и моей персоны. С такой работой чиновников, вернее её отсутствием, мы лишимся всего национального достояния Республики Молдова, – посетовал мунсоветник.

Одинцов также сообщил, что фракция Партии социалистов в мунсовете занимается разработкой проекта решения, которое закрепило бы статус памятников и их защитные радиусы, делая невозможным выдачу незаконных авторизаций. По данному проекту будут проведены публичные слушания с привлечением гражданского сообщества и специалистов.

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