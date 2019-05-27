Одинцов: Бюджету муниципия нанесён ущерб более 20 млн евро! (ВИДЕО)

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В Кишиневе продолжаются судебные разбирательства между экономическими агентами и примэрией по 48 земельным участкам, которые еще в 2013 году «ушли с молотка» на двух незаконных аукционах. По словам муниципального советника ПСРМ Александра Одинцова, социалисты пытаются бороться с беззакониями в отношении земельных участков, а одним из таких примеров является борьба против строительства заправки вблизи парка «Алунел». Однако примэрия в этом случае, как и во всех остальных, бездействует и не оспаривает решение первой инстанции суда в ВСП.

⁃ Есть возможность провести обмен одного участка на другой, тем самым, не нанося никому вреда, но почему-то местные власти не стремятся решать земельные проблемы. Юристы примэрии даже не информируют о ходе судебных заседаний. В итоге мы узнаем, что прокуратура накладывает арест на земельные участки, а суды, из-за бездействия юристов примэрии, снимают для экономических агентов эти аресты. Таким образом, мы в один день проснемся с многоэтажными зданиями в парках, – сказал Одинцов.

Он отметил, что примерная сумма ущерба от украденных 48 участков земли составляет более 20 млн. евро. Муниципальный советник также назвал адреса, по которым были украдены земельные участки. В частности речь идет об участке перед зданием СИБа и перед бассейном Государственного университета Молдовы.

⁃ Мы потребовали от юристов примэрии, чтобы на следующем заседании Муниципального совета они представили нам всю информацию по этим 48 участкам. Кроме этого, мы требуем отменить разрешения на строительство по этим адресам, – подытожил он.