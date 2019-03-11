Один в поле: пограничники задержали молдаванина, пытавшегося незаконно пересечь границу

0

Сотрудники пограничной полиции составили протокол по факту незаконного пересечения государственной границы. Задержанный гражданин Молдовы пытался обойти контрольно-пропускной пункт и пересечь границу через поле.

Инцидент произошёл вечером 10 марта, недалеко от села Крива. Нарушитель попался попасть из Украины в Республику Молдова. Мужчину задержали на расстоянии 500 м от границы.

В результате был задержан 23-летний уроженец Рыбницы. Молодой человек сказал, что превысил срок проживания на территории соседней страны, поэтому и решил избежать процедуры контроля.

Нарушитель задержан на 72 часа. Ему грозит штраф в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов, либо до 2 лет лишения свободы.