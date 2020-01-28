Один в больнице, другой в изоляторе: в столице два парня сцепились на улице (ВИДЕО)

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23-летний житель Леовского района был помещён на 72 часа в изолятор временного содержания. Молодой человек подозревается в хулиганстве, умышленном нанесении телесных повреждений и причинении вреда здоровью.

Согласно материалам дела, 25 января прохожий позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил на улице Чеукарь мужчину в бессознательном состоянии. Прибывшие на место происшествия оперативники установили личность пострадавшего. Им оказался 33-летний житель столицы. Бригада скорой помощи госпитализировала пациента в тяжёлом состоянии.

Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, установленной на месте происшествия. В результате этого злоумышленник был идентифицирован и задержан. В рамках допроса подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что между ним и пострадавшим вспыхнул конфликт, на фоне которого он ударил соперника по голове. Молодой человек также отметил, что в тот момент он находился под воздействием алкогольных напитков.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.