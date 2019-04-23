Один – с поддельными правами, другой – на авто, снятом с учёта: на границе поймали двух нарушителей (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции обнаружили поддельное водительское удостоверение и снятый с учёта автомобиль. По этим нарушениям были задокументированы два гражданина Молдовы.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, 22 апреля на КПП «Липканы» прибыл автомобиль BMW, зарегистрированный в Литве, который направлялся в сторону выезда из страны. За рулём транспортного средства находился 19-летний гражданин Молдовы. В ходе проверки документов выяснилось, что автомобиль не зарегистрирован и не состоит на учёте в стране происхождения. Молодой водитель сообщил, что в декабре прошлого года он приобрёл машину в Дрокии, а бывший её владелец уверил, что она законно находится на территории Молдовы. Транспортное средство было конфисковано, а владельцу грозит штраф в размере от 6 до 12 условных единиц.

В тот же день на КПП «Скуляны» у 58-летнего гражданина Молдовы нашли поддельное водительское удостоверение. Документ с явными признаками фальсификации был получен в Испании. В ходе допроса мужчина признался, что несколько лет назад приобрёл права за 30 евро у неизвестного человека. Мужчина продолжил путь в качестве пассажира, а за руль автомобиля сел его сын. Поддельный документ был изъят и направлен на экспертизу.