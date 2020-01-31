Один – с поддельным паспортом, другой – с правами: двоих нарушителей задержали на границе

Один – с поддельным паспортом, другой – с правами: двоих нарушителей задержали на границе

Пограничники задержали с поддельными документами двух граждан – Молдовы и Украины.

На выезде из страны в пункте пропуска “Кагул” был задержан 26-летний гражданин Молдовы. Мужчина предоставил документы, необходимые для пограничного контроля, однако вёл себя подозрительно. В результате дополнительных проверок было обнаружено сомнительное удостоверение личности, выданное болгарскими властями. Мужчина рассказал, что приобрёл документ за 200 евро.

В пункте пропуска “Джурджулешты-Галац”, в направлении въезда в Молдову, пограничники остановили машину с украинскими номерами. За рулём находился 33-летний гражданин соседнего государства. В ходе проверки пограничная полиция обнаружила признаки фальсификации в водительских правах. Мужчина признался, что купил документ в 2018 году за 200 долларов США.

Пограничная полиция зарегистрировала оба случая. Изъятые документы были направлены на экспертизу.

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