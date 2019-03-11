Один полицейский пойман, а второй ещё в розыске: они заставили автоледи заплатить им 200 евро

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Двум полицейским грозит уголовное наказание за взятку в 200 евро, которую они потребовали у водительницы.

По словам жертвы, инцидент произошёл на улице Хынчештское шоссе в столице, когда она, находясь в автомобиле, стояла у светофора. К ней подошёл полицейский и обвинил в том, что она не остановилась по требованию патрульного инспектора. Женщина утверждает, что один из полицейских разговаривал с ней грубо, угрожая, что лишит её водительских прав. В один момент он протянул ей своё удостоверение полицейского и сказал, чтобы она положила в него 200 евро, пишет unimedia.info.

Спустя какое-то время подъехала другая машина полицейских. После того, как они забрали удостоверение с деньгами, мужчина уехал на второй машине. Второй полицейский отдал девушке документы и тоже уехал. Женщина отправилась в Генеральный инспекторат полиции, где сообщила о том, что два полицейских потребовали у неё взятку.

Антикоррупционная прокуратура инициировала расследование по данному факту, а спустя 2 часа после происшествия полицейский, который отдал девушке документы, был задержан. Он согласился сотрудничать со следствием, поэтому был отпущен на свободу до окончания расследования.

Второй полицейский, который взял деньги, объявлен в розыск. Если суд признает их вину, обоим патрульным грозит до 10 лет тюремного заключения.