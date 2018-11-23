Один погибший и трое раненых в результате страшного ДТП в Кантемире

Четверо граждан были доставлены в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия в Кантемире. Инцидент с участием двух автомобилей произошёл вечером 22 ноября, около 21:20, в селе Цыганка.

Как заявила для deschide.md пресс-офицер Инспектората полиции Кантемира Кристина Чобану, на дороге столкнулись автомобили Opel и Volkswagen.

За рулём Volkswagen находился 33-летний мужчина, а машиной Opel Astra управлял 27-летний водитель. В результате сильного столкновения оба водителя и двое пассажиров в возрасте 28 и 31 года были доставлены в Кантемирскую районную больницу с многочисленными травмами. Водитель автомобиля Opel, к сожалению, скончался на больничной койке, — прокомментировала Чобану.

Обстоятельства инцидента расследуют органы правопорядка.