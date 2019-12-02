Тираспольчанка пострадала при ДТП в Слободзее: водитель не справился с управлением

Тираспольчанка пострадала при ДТП в Слободзее: водитель не справился с управлением

В воскресенье авария случилась в селе Терновка Слободзейского района. Водитель BMW на повороте не справился с управлением и врезался в каменный забор.

Как пишет mvdpmr.org, 41-летний тираспольчанин, сидевший за рулём, не пострадал. Травмы получила 27-летняя пассажирка, жительница Тирасполя. У неё диагностирован закрытый перелом плечевой кости. Было установлено, что женщина была в состоянии опьянения.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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