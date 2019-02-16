Один на один с проблемой: в Анений Ной пенсионер на инвалидной коляске вынужден самостоятельно о себе заботиться (ВИДЕО)

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Супруга скончалась полгода назад, единственный сын отвернулся и не желает помогать отцу, а местные власти пожимают плечами. В такой ужасной ситуации оказался 77-летний пенсионер с ограниченными возможностями из села Мирное Новоаненского района.

Мужчина передвигается с помощью инвалидной коляски и в таком положении вынужден самостоятельно о себе заботиться: готовить, топить печь, выполнять работу по хозяйству, пишет protv.md. Старик остался один на один со своей проблемой, так как местные власти «переводят стрелки» на его родственников, которые в свою очередь отвернулись от инвалида и не желают ничего о нём слышать. По словам пенсионера, полгода назад скончалась его супруга и с тех пор приёмный сын не открывает двери его дома.

– Я сам всё делаю. Что могу, то делаю, что не могу – не делаю. Сын не приходит вообще, внуков не пускает. Идёт мимо, хоть бы сказал «здравствуй», – говорит пенсионер.

Родственница старика рассказала, что родные люди поругались из-за каких-то денег, поэтому сын не желает поддерживать связь с отцом. По её словам, пенсионер платит одной сельчанке за то, чтобы она приходила иногда и наводила в доме порядок.

– Четыре дня было холодно, шёл снег. Этой женщины не было, а он умирал с голоду. Один калач поделил на 4 дня, а когда я пришла, у него не было постельного белья, ничего, – рассказала родственница.

Примар села утверждает, что ничем не может помочь старику, так как у него есть дети, которые должны о нём заботиться.

– По закону если он сын, он должен и обязан ухаживать за ним. Сын сказал, что категорически отказывается заботиться об отце, – рассказал примар села Константин Пелин.