Один “купил” паспорт, другой подделал права: двоих нарушителей задержали на границе

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Житель Бричан попытался пересечь границу по “купленному” румынскому паспорту, а гражданин Украины остался без водительских прав, которые оказались поддельными. Оба инцидента произошли на выезде из страны в пункте пропуска “Леушены”.

В первом случае водитель автомобиля Volkswagen Transporter представил необходимые документы для пересечения государственной границы. При проверке в салоне автомобиля было обнаружено румынское удостоверение личности с признаками подделки. 31-летний мужчина сознался, что “купил” документ за 150 евро, чтобы трудоустроиться в Бельгии.

Во втором случае 42-летний мужчина из Украины представил водительские права с признаками подделки. Иностранец продолжил путь в качестве пассажира, однако документ был изъят и отправлен на экспертизу.

Оба случая расследуют органы правопорядка.