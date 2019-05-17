Один килограмм черешни или 14 литров бензина: что можно купить на 280 леев в Молдове (ИНФОГРАФИКА)

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Каждый по-разному переживает кризисы в стране: кто-то организовывает протесты, а кто-то юморит и создаёт мемы. Так, например, после появившейся в СМИ информации о баснословной цене на черешню, жители страны стали проводить остроумные и сатирические исследования.

Вчера, 16 мая, в столичных магазинах появилась первая черешня. Стоимость её удивила и напугала жителей страны – 280 леев за килограмм. По словам продавцов, дорогая черешня привезена из Греции, а отечественная стоит немного меньше – около 150 леев за килограмм. В связи с этим журналисты tv8.md провели собственное расследование и составили инфорграфику на тему: «Что можно купить за 280 леев в Молдове».

Так, согласно полученным данным, за эту сумму можно приобрести около 56 батонов хлеба, около 20 чашек капучино, около 20 килограммов яблок, около 70 стаканчиков мороженного, около 23 килограммов моркови и около 14 литров бензина.