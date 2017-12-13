Один из замминистров обороны покинул свой пост

Речь идет о ставленнике ЛП Георге Галбура.

Объявление о его отставке на заседании правительства сделал министр обороны Евгений Стурза.

Георге Галбура является ставленником Либеральной партии, при этом единственным либералом, оставшимся в правительстве после ухода формирования в оппозицию. Позже глава ЛП Михай Гимпу признал, что оставил своего ставленника в минобороны назло Игорю Додону.

Стоит отметить, что ранее глава государства потребовал от премьера Павла Филипа отставки Галбура в связи с тем, что он принял решение об отправке молдавских военных на учения на Украину, несмотря на запрет верховного главнокомандующего.