Один из убийц Кристины Пархоменко подверг сексуальному насилию сокамерника в пенитенциаре №13

Кроме того, заключенный напал на сотрудников тюрьмы.

В новогодние праздники преступники, отбывающие наказание, решили по-своему «отпраздновать». Так, в первом случае 30 декабря со стороны несовершеннолетнего заключенного пенитенциара №13 поступила жалоба о том, что он подвергся сексуальному насилию со стороны сокамерника, являющегося одним из причастных к убийству Кристины Пархоменко в Страшенах. Обоим заключенным по 17 лет.

Пенитенциар предпринял необходимые меры для установления достоверности случившегося, в том числе провел судмедэкспертизу и поставил о произошедшем в известность прокуратуру и детского адвоката.

Известно также, что агрессор напал и на двоих сотрудников тюрьмы. Окончательное решение в отношении заключенного будет принято прокуратурой мун. Кишинэу.

Другой случай произошел 1 января наступившего года. Сотрудники пенитенциара №10 в Гоянах предотвратили попытку побега несовершеннолетнего, попытавшегося выбить дверь запасного выхода помещения, где принимал участие в образовательной деятельности вместе с другими заключенными.

Кроме того, в первый день 2018 года в тюрьмах были проведены проверки, в результате которых у отбывающих наказание граждан были изъяты: 10 мобильных телефонов, 6 зарядных устройств для них, 7 SIM-карт, около 270 литров алкоголя, произведенного в тюрьме, и 15 кг сухих дрожжей.

Ранее бизнесмен Вячеслав Платон потребовал привлечь к уголовной ответственности сотрудников пенитенциара №13.