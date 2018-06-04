Один из пунктов пересечения молдо-украинской границы временно прервал работу

Один из пунктов пересечения молдо-украинской границы временно прервал работу

Речь о КПП “Паланка-Маяки-Удобное”. Он будет недоступен для путешественников с сегодняшнего дня, 4 июня, до вечера завтрашнего дня, 5 июня.

Как ранее сообщала пресс-служба Пограничной полиции, на это время запланированы работы с кабелями электропитания, расположенными на территории пропускного пункта.

В связи с этим органы правопорядка рекомендуют водителям, намеревающимся пересечь границу посредством этого КПП, выбрать другой ближайший пропускной пункт Тудора – Старокозачье.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md