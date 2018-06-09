Один из подозреваемых в убийстве в драке в столичном клубе бежал из страны

Мужчина был объявлен в международный розыск.

Эту информацию порталу unimedia.info подтвердил прокурор Штефан Шаптефраць. По его словам, такое решение было принято в пятницу, 8 июня, по запросу гособвинителей.

Напомним, трагический инцидент произошел в ночь с 18 на 19 мая столичном клубе: в результате драки в ночном клубе скончался 30-летний мужчина.

По данному делу открыто три уголовных дела, в числе подозреваемых по делу – два бойца К1. Одним из них является Михай Пыргару, вторым – Аурел Игнат. Оба задержаны.