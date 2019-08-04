Один из пяти детей, пострадавших в ДТП в Дезгинже, погиб

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В Комратской районной больнице скончался один из пяти детей, пострадавших в результате наезда автомобиля в селе Дезгинжа. Эту информацию подтвердил глава Комратской районной администрации Иван Топал.

Речь идет о восьмилетнем ребенке, чья семья также проживает в Дезгинже. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и госпитализировали в реанимационное отделение. Несмотря на старание медперсонала, травмы оказались несовместимыми с жизнью, передаёт gagauzinfo.md.

Еще четверо детей, которые также пострадали от наезда автомобиля, по-прежнему находятся в Комратской больнице. Двое помещены в травматологическое отделение, еще двое – в педиатрическое.

– Исполнительный комитет выражает глубокие соболезнования семье погибшего ребенка. Врачи делают все от них зависящее, чтобы госпитализированные дети как можно скорее пошли на поправку, – сказал Иван Топал.

Напомним, серьезное ДТП произошло в селе Дезгинжа накануне вечером. Там автомобиль сбил пятерых детей. За рулем машины находился пьяный 26- летний житель Дезгинжи, не имеющий водительских прав. Двигаясь по улице Победы, он не справился с управлением и наехал на пятерых играющих на обочине несовершеннолетних детей.