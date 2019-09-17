Один из основателей Партии социалистов, депутат Эдуард Смирнов празднует 80-летний юбилей

Один из основателей Партии социалистов, депутат Эдуард Смирнов празднует 80-летний юбилей

Самому возрастному депутату Парламента РМ, одному из основателей Партии социалистов Республики Молдова Эдуарду Смирнову сегодня исполнилось 80 лет. Эдуард Павлович – один из старейшин политического класса Республики Молдова. Он был вице-примаром Кишинева, муниципальным советником, дважды председательствовал на первых заседаниях новых составов Парламента Республики Молдова – после выборов 2014 и 2019 годов. 

Со славным юбилеем депутата поздравили его коллеги по партии, пожелав ему крепкого здоровья, долголетия, успехов и всего самого хорошего.

Сегодня же Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал Указ о награждении Эдуарда Смирнова высшей государственной наградой страны, Орденом Республики, за особые заслуги перед государством государства, за долгую и кропотливую работу в органах государственного управления и интенсивную законодательную и организационную деятельность.

Коллектив “Аргументов и фактов в Молдове” присоединяется к многочисленным поздравлениям!

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