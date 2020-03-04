Один из лидеров “АКУМ” требует аннулировать индексацию пенсий дважды в год для всех

0

Один из лидеров “АКУМ”, вице-председатель парламента Александр Слусарь требует отменить голосование по проекту об индексации пенсий два раза в год для всех бенефициаров. Свое требование Слусарь мотивирует якобы допущенными при голосовании нарушениями регламента законодательного органа.

– Не был соблюден срок в десять дней для внесения поправок между первым и вторым чтением. Поправка Ливиу Вовка, предусматривающая увеличение бюджетных расходов, не была направлена в правительство. Кроме того, Комиссия по социальной защите, вопреки положениям регламента, приняла проект с меньшей индексацией пенсий для второго чтения сразу после голосования по документу в первом чтении, – написал он на своей странице в соцсети, пишет ipn.md.

Напомним, в пятницу парламент принял решение о том, что пенсии всех будут индексироваться два раза в год: 1 апреля и 1 октября. С соответствующей инициативой ранее вышел глава государства. На заседании законодательного органа “акумовцы” также выступали против данного проекта.

Президент также сообщал, что правительство Майи Санду не хотело индексировать пенсии два раза в год, мотивируя это тем, что “нет денег”.