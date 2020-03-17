Один из крупнейших банков страны переносит на 3 месяца дату оплаты по ипотечным и потребительским кредитам

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На призыв президента рассмотреть возможность предоставления гражданам так называемых “кредитных каникул” отреагировал один из крупнейших банков страны. Moldova Agroindbank объявил о решении перенести до 31 мая оплаты по кредитам физических лиц, тем самым поддерживая клиентов в сложившейся ситуации с COVID-19.

– Таким образом, переносится оплата по кредитам, включая проценты за период март-апрель-май 2020. Погашения данных сумм будут проводиться в июне. По запросу клиента, график оплаты вышеуказанных сумм будет пересмотрен. Решение касается кредитных продуктов: потребительских и ипотечных кредитов, овердрафтов, карт по оплате в рассрочку LiberCard и кредитных карт. Пени и штрафы за неуплату кредитов в период март-апрель-май 2020 не будут начисляться, – отмечается на официальном сайте банка.

MAIB сообщает, что в случае, если клиенты желают оплатить кредит согласно графику, такая возможность сохраняется. Оплата кредитов может быть произведена, используя приложение MAIBank или Internet Banking, без нужды посещать отделение банка.

Moldova Agroindbank информирует, что продолжает обслуживание депозитов (начисление процентов) в стандартном режиме, не смотря на сложившуюся ситуацию.

Решение банка по кредитам для юридических лиц, вне зависимости от статуса и сферы деятельности, будет объявлено в кратчайшие сроки.