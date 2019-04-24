Один из кишинёвских троллейбусов временно меняет свой маршрут

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Троллейбус маршрута №32, который соединяет Кишинёв и коммуну Ставчены, завтра, 25 апреля, будет отправляться и прибывать на другую остановку.

Об этом примэрия Ставчен сообщила на своей странице в социальной сети. Так, согласно полученным данным, конечной остановкой для троллейбуса маршрута №32 временно будет старая остановка на улице Грэтиешты. Такие меры были предприняты в связи с ремонтом улиц, который проводится в населённом пункте.

Примэрия коммуны приносит свои извинения за временное неудобство.