Один из депутатов молдавского парламента складывает мандат

Речь о народном избраннике от Партии коммунистов Оксане Доменти.

Соответствующее объявление из президиума парламента сделал вице-председатель парламента Владимир Витюк. Он заявил, что получил заявление от Доменти.

— Госпожа Доменти всегда стремилась к деполитизации сектора. В частной беседе со мной она сказала, что продолжит свою деятельность вне стен парламента, — отметил Витюк.

Оксана Доменти является депутатом парламента с 2009 года. Она экономист по профессии, ей 45 лет. Доменти была председателем парламентской комиссии по соцзащите, а с 2003 по 2009 гг — президентским советником по социальным проблемам. До сегодняшнего дня она была вицепредседателем комиссии по экономике, бюджету и финансам.