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Один из депутатов ЛДПМ объявил о скором уходе из политики

Один из депутатов ЛДПМ объявил о скором уходе из политики

Мария Чобану разочарована происходящим в политической жизни Молдовы.

Депутат, избранный по спискам Либерал-демократической партии, заявила на своей странице в соцсети, что 2018 год станет ее последним годом в политике. Она отметила, что уходящий год стал для нее годом, полным глубоких разочарований в политиках, которые “живут в другом измерении”, и заявила, что многие из них запятнали себя. При этом Чобану намерена дождаться окончания своего мандата.

– Нынешний законодательный орган представляет не граждан, а бригаду воров, которые купили все, что могло быть продано, а то, что не могли купить, взяли шантажом или через мошеннические схемы, – написала Чобану на своей странице в соцсети.

Напомним, в 2018 году в Молдове состоятся очередные парламентские выборы.

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