Один гражданин Молдовы скончался, ещё четверо находятся при смерти после страшной аварии в Италии (ФОТО)

В результате серьёзной аварии, которая произошла в Италии, 18-летний гражданин Молдовы скончался, ещё четверо наших соотечественников были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Согласно сообщениям итальянской прессы, автокатастрофа произошла вчера, 25 октября, приблизительно в 23.00. Так, 18-летний парень, управлявший легковым автомобилем, потерял контроль над рулевым колесом, в результате чего машина вылетела с проезжей части и перевернулась в поле.

На место происшествия прибыли 5 машин скорой помощи, а также спасатели, пишет unimedia.md. Жертв аварии доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, 18-летний водитель скончался. Согласно полученной информации, погибший вместе со своей семьёй долгое время проживали в коммуне Падуи – Монселиче.

Четверо наших соотечественников, пострадавших в результате аварии, находятся сейчас в больнице Падуи. Обстоятельства происшествия выясняются.