Один грамм марихуаны за 100 леев: прокуратура задержала членов банды из Гагаузии, распространявшей наркотики (ВИДЕО)

Преступная деятельность преступной группировки, занимавшейся производством марихуаны и синтетических наркотических веществ, документировалась в течение октября текущего года правоохранительными органами.

Так, по данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в результате расследования были задержаны 5 жителей Чадыр-Лунгского района в возрасте от 32 до 49 лет. Некоторые из задержанных ранее были судимы за хулиганство, кражи и незаконный оборот наркотиков.

Согласно материалам дела, подозреваемые выращивали коноплю, затем сушили и продавали марихуану потребителям. Правоохранители установили, что за 1 грамм марихуаны «бизнесмены» просили 100 леев. В результате обысков, было изъято около 5 кг марихуаны, синтетические наркотики в особо крупном размере, а также весы и денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности.

Подозреваемые помещены под предварительный арест. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.