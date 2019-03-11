Один человек скончался в результате ДТП в Кишиневе на прошлой неделе

Один человек скончался в результате ДТП в Кишиневе на прошлой неделе

На прошлой неделе в Кишиневе произошло 15 ДТП. В их результате погиб 1 человек, 16 получили травмы различной степени тяжести. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии.

Смертельное ДТП произошло 6 марта в Бэчой. Там сбили пешехода, который переходил дорогу не по “зебре”. От полученных травм он скончался на месте.

Всего на прошлой неделе были сбиты 7 пешеходов: 4 вне переходов и 3 – на них. Их жизнь находится вне опасности.

Наиболее частыми причинами инцидентов стали превышение скорости и езда в нетрезвом виде.

 

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