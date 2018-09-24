Один человек погиб и еще один пострадал в серьезном ДТП в Приднестровье (ФОТО)

Один человек погиб и еще один пострадал в серьезном ДТП в Приднестровье (ФОТО)

Трагедия произошла около 5 утра на трассе Тирасполь-Незавертайловка, в районе села Чобручи. Её участниками стали двое жителей города Слободзея.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, за рулём «ВАЗ», следовавшего из Слободзеи, находился 22-летний горожанин. Молодой человек не справился с управлением, и авто, вылетев с проезжей части, врезалось в дерево. От мощного удара «Жигули» буквально разорвало на части.

В результате ДТП водитель был госпитализирован в реанимационное отделение Центральной районной больницы. А травмы, полученные 21-летним пассажиром, оказались несовместимыми с жизнью.

Выясняются причины аварии. После проведения экспертизы будет установлено, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

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