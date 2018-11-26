Один человек погиб, еще 35 ранены в результате произошедших в Кишиневе на прошлой неделе аварий

На прошлой неделе в муниципии Кишинев было зарегистрировано 25 ДТП. В результате аварий один человек погиб, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.

Информацию на оперативном заседании в примэрии представил замначальника Инспектората полиции Кишинева Сильвиу Мушук. По его словам, авария с летальным исходом произошла утром 21 ноября в Трушенах. Машина сбила пешехода, который скончался на месте от полученных травм. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, уточнил Мушук, водителю грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.

Причинами ДТП стали: превышение скорости, несоблюдение дистанции, езда в нетрезвом виде и летние шины. За указанный период времени были сбиты 14 пешеходов, из которых только 4 переходили дорогу в неположенном месте, а остальные – на “зебре”. Жизнь всех находится вне опасности.