Один человек погиб, а еще шестеро получили ранения в страшном ДТП в Дрокии (ФОТО)

Мужчина погиб, а еще 6 человек получили травмы различной степени тяжести после того, как две машины столкнулись на трассе R7 вблизи села Никорень Дрокиевского района.

Как пишет местная пресса, инцидент произошел в субботу вечером. 55-летний водитель, находившийся за рулем машины марки Ford Mondeo, выехал на встречную полосу и ударил лоб в лоб автомобиль марки VAZ 2104, которым управлял 37-летний мужчина. В результате инцидента водитель VAZ 2104 скончался на месте, а 6 человек, которые находились в Ford Mondeo, включая водителя, получили травмы.

Пострадавшие находятся в Районной больнице Дрокии. Обстоятельства ДТП выясняются.