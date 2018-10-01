Один человек погиб, а еще шестеро получили ранения в страшном ДТП в Дрокии (ФОТО)

Один человек погиб, а еще шестеро получили ранения в страшном ДТП в Дрокии (ФОТО)

Мужчина погиб, а еще 6 человек получили травмы различной степени тяжести после того, как две машины столкнулись на трассе R7 вблизи села Никорень Дрокиевского района. 

Как пишет местная пресса, инцидент произошел в субботу вечером. 55-летний водитель, находившийся за рулем машины марки Ford Mondeo, выехал на встречную полосу и ударил лоб в лоб автомобиль марки VAZ 2104, которым управлял 37-летний мужчина. В результате инцидента водитель VAZ 2104 скончался на месте, а 6 человек, которые находились в Ford Mondeo, включая водителя, получили травмы.

Пострадавшие находятся в Районной больнице Дрокии. Обстоятельства ДТП выясняются.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md