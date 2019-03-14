Одежда, обувь аксессуары — очередную партию контрабанды изъяли сотрудники Таможенной службы (ФОТО, ВИДЕО)

Одежда, обувь аксессуары — очередную партию контрабанды изъяли сотрудники Таможенной службы (ФОТО, ВИДЕО)

Одежда, обувь и сумки с упоминанием известных брендов были обнаружены и изъяты мобильными бригадами Таможенной службы. Товар нашли в автомобиле водителя, которого остановили для досмотра в селе Цинцэрень Новоаненского района.

За рулем автомобиля была 24-летняя уроженка Тирасполя. У девушки не было никаких сопроводительных документов на перевозимый товар.

Задержанная отказалась предоставить какую-либо информацию о происхождении и назначении вещей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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