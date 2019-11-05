Одежда и обувь на 150 000 леев: таможенники изъяли крупную партию незадекларированных товаров (ФОТО, ВИДЕО)

Одежда и обувь на 150 000 леев: таможенники изъяли крупную партию незадекларированных товаров (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники специализированных подразделений Таможенной службы раскрыли схему мошеннического ввоза товаров на территорию Молдовы. Они задержали крупную партию одежды и обуви на 150 тысяч леев.

В Джурджулештах, возле молдо-румынской границы, мобильные группы остановили микроавтобус, который использовали для незаконной перевозки товаров через таможню. В результате досмотра сотрудники таможни изъяли более 140 единиц одежды и обуви, а также другие потребительские товары без документов о происхождении.

Товары, стоимость которых оценивается приблизительно в 150 тысяч леев, были незаконно ввезены на территорию Республики Молдова без декларирования и уплаты таможенных платежей. По факту случившегося проводится разбирательство.

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