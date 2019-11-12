Одесские пограничники задержали молдаванина, предлагавшего крупную взятку

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За прохождение контроля гражданин Молдовы предложил пограничникам 3 500 долларов.

Пограничники Одесского отряда во время оформления рейса из Стамбула отказали во въезде гражданину Молдовы, который предъявил фальшивые документы. Нарушитель решил задействовать “план Б” и предложил пограничникам взятку в размере 3 500 долларов, передаёт segodnya.ua.

– Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды. Гражданина Молдовы задержали и поместили в изолятор временного содержания до выяснения личности нарушителя и привлечения его к ответственности, – говорится в сообщении.