Одесские пограничники задержали молдаванина, объявленного в розыск

Одесские пограничники задержали молдаванина, объявленного в розыск

Как выяснилось, мужчина числился в списках Интерпола. Его разыскивали правоохранительные органы Франции.

По сообщению пресс-службы Госпрогранслужбы Украины, на таможенном пункте пропуска “Староказачье” сотрудники Белгород-Днестровского погранотряда задержали 26-летнего гражданина Молдовы. Во время проверки мужчину заметили в базе данных Интерпола. Оказалось, что молдаванина разыскивают правоохранительные органы Франции за кражу с проникновением, передаёт odessa.online.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md