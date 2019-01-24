Одесские пограничники задержали молдаванина, объявленного в розыск

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Как выяснилось, мужчина числился в списках Интерпола. Его разыскивали правоохранительные органы Франции.

По сообщению пресс-службы Госпрогранслужбы Украины, на таможенном пункте пропуска “Староказачье” сотрудники Белгород-Днестровского погранотряда задержали 26-летнего гражданина Молдовы. Во время проверки мужчину заметили в базе данных Интерпола. Оказалось, что молдаванина разыскивают правоохранительные органы Франции за кражу с проникновением, передаёт odessa.online.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.