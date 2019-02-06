Одесские курорты выживают за счёт туристов из Молдовы

Одесские курорты выживают за счёт туристов из Молдовы

Как показала статистика, одесские курорты остались весьма популярными среди туристов из Молдовы, которые чаще всего их посещают. Молдова оказалась на первом месте в рейтинге посещаемости пляжей Одессы.

Одесскую область, которая прилегает к побережью Черного моря, в течение 2018 года посетили 6,2 миллиона туристов, больше всего – из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА, пишет ua.today.

– В течение 2018 года Одесскую область посетили 6,2 миллиона туристов. Наибольшее количество иностранных гостей приезжало из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши, – указали в ОГА.

В Одесской областной администрации рассчитывают в этом году на минимум 6,7 миллиона туристов, в том числе из-за рубежа.

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