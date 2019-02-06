Одесские курорты выживают за счёт туристов из Молдовы

0

Как показала статистика, одесские курорты остались весьма популярными среди туристов из Молдовы, которые чаще всего их посещают. Молдова оказалась на первом месте в рейтинге посещаемости пляжей Одессы.

Одесскую область, которая прилегает к побережью Черного моря, в течение 2018 года посетили 6,2 миллиона туристов, больше всего – из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА, пишет ua.today.

– В течение 2018 года Одесскую область посетили 6,2 миллиона туристов. Наибольшее количество иностранных гостей приезжало из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши, – указали в ОГА.

В Одесской областной администрации рассчитывают в этом году на минимум 6,7 миллиона туристов, в том числе из-за рубежа.