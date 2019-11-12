Еще два водителя попытались подкупить полицейских

Еще два водителя попытались подкупить полицейских

На национальную антикоррупционную линию поступила информация о двух попытках подкупить полицейских. Речь идёт о водителях, которые предложили взятки, чтобы избежать ответственности за превышение скорости.

В одном случае один из водителей предложил патрульному 200 леев, а в другом – 2 000 леев. В итоге были возбуждены два уголовных дела за активную коррупцию.

В случае обвинительного приговора нарушителям грозит тюремное заключение сроком до 6 лет со штрафом в размере от 2 000 до 4 000 условных единиц.

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