Очередные атаки на полицейских: один мужчина бросил камень в машину МВД, а другой ударил полицейского

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Два молодых человека были задержаны на 72 часа после того, как напали на представителей закона. Один из них, будучи пьяным за рулём, отказался останавливаться, а после погони и принудительной остановки, напал с кулаками на полицейских. Второй и вовсе бросил камень в машину МВД.

В первом случае экипаж патрульных заметил в Казаклии автомобиль ВАЗ, который хаотично ехал. Патрульные приказали водителю остановиться, однако тот проигнорировал требование полицейских и ускорил движение. Правоохранители инициировали погоню, в результате чего принудительно остановили автомобиль. Водителя попросили последовать в полицейский участок, однако 35-летний водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с кулаками на представителей закона. Агрессивный мужчина был задержан на 72 часа.

Второй инцидент произошёл в населённом пункте Копчак Чадыр-Лунгского района. Молодой человек 26 лет бросил камень в служебную машину полицейских, которая двигалась по улице, в результате чего было разбито заднее окно. Хулиган был задержан и сопровождён в Инспекторат полиции.

Органы правопорядка расследуют оба инцидента. Молодым людям грозит уголовное наказание, пишет deschide.md.

Стоит отметить, что в последнее время участились случаи нападений на представителей правоохранительных органов. Так, на прошлой неделе в Дрокии водитель-нарушитель и его 9 приятелей избили двух полицейских. А до этого в Резине нетрезвый водитель наехал на патрульного испектора, а затем покинул место происшествия.