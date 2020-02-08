Очередную вспышку АЧС зарегистрировали в Фалештском районе

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Африканская чума свиней была подтверждена у 8 кабанов, чьи туши были обнаружены на этой неделе у села Таксобень Фалештского района. Туши были сожжены и захоронены, а место продезинфицировано.

Как пишет ipn.md, речь идёт о расширении очага, вспыхнувшего в конце декабря в заповеднике “Пэдуря Домняскэ” в западной части Глодянского и Фалештского районов. Село Таксобень находится вблизи зоны заражения.

С начала года количество кабанов, найденных мёртвыми в заповеднике, достигло 51. Зона будет находиться на карантине в течение года.

Также, по данным НАБПП, с начала февраля в стране зарегистрированы два положительных случая бешенства. Речь идёт о лисах из районов Ниспорены и Каменка.