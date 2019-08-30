Очередную точку незаконной продажи сигарет и алкоголя прикрыли на Центральном рынке: изъят товар на 50 000 леев (ВИДЕО)

Очередную точку незаконной продажи сигарет и алкоголя прикрыли на Центральном рынке: изъят товар на 50 000 леев (ВИДЕО)

Сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества столичной полиции разоблачили преступную группу. Задержанных подозревают в незаконном изготовлении и сбыте алкогольной и табачной продукции на территории Кишинёва.

За преступной деятельностью группы велось наблюдение в течение месяца. Так, в ходе обысков на Центральном рынке, правоохранители обнаружили алкогольные напитки, а также табачные изделия без документов о происхождении и акцизных марок. Также были изъяты 9 980 сигарет различных марок и 450 литров этилового спирта, который использовали для изготовления алкогольных напитков.

Все товары были изъяты. Примерная стоимость обнаруженной алкогольной и табачной продукции составляет 50 000 леев. Согласно действующему законодательству, виновным лицам грозит штраф в размере до 9 000 леев.

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