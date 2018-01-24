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Очередной застройщик хочет “спрятать” Комсомольское озеро от горожан за домом (ФОТО)

Очередной застройщик хочет “спрятать” Комсомольское озеро от горожан за домом (ФОТО)

7 февраля в претуре столичного сектора Центр состоятся публичные слушания по поводу строительства жилого комплекса на улице Тимиш.

Об этом сообщил муниципальный советник от Партии социалистов Александр Одинцов. Он отметил, что особенно важным является участие горожан, включая тех, кто не проживает в районе лестницы спуска к Валя Морилор (Комсомольское озеро) от Государственного университета.

– Именно люди должны решать, какой вид будет со смотровой площадки – вид озера и леса или жилого комплекса. Когда то нам удалось остановить строительство в этом месте 16-ти этажного здания. Сейчас планируют около 5-6, – рассказал советник.

Одинцов посетовал, что в борьбе против незаконных строек на коллег по мунсовету у фракции ПСРМ нет, так как они соглашаются со всеми проектами.

– Мы требуем от администрации Кишинёва и главного архитектора не разрешать строительство зданий, закрывающих вид на озеро и провести дополнительные экспертизы, а также своими силами и с привлечением застройщиков реставрировать лестницу спуск к озеру, – заявил социалист.

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