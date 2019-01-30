Очередной случай кори подтверждён у врача из Кишинёва

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Руководитель отделения одного из центров семейных врачей в Кишинёве заболел корью. Речь идет о женщине, которую вчера доставили в инфекционную больницу им. Т. Чорбэ.

До сих пор неизвестно, каким образом женщина заболела, так как среди её пациентов не было выявлено ни одного случая кори. Это третий подтверждённый случай в этом году.

40-летняя женщина-медик начала чувствовать себя плохо 21 января. Тогда появились и первые признаки болезни: лихорадка, боль в горле, слезящиеся глаза. 24 января на лице женщины появилась слабая красная сыпь, которая на следующий день распространилась по всему телу, пишет sanatateinfo.md.

26 января женщина обратилась в инфекционную больницу Тома Чорбэ, где ей был поставлен диагноз “аллергический дерматит” и “острая респираторная инфекция”. На следующий день заболевшая повторно обратилась к врачу с высокой температурой и подозрением на корь. 29 января у женщины взяли анализы на наличие вируса кори. В результате, наличие заболевания подтвердилось. Женщина не знает точно, делали ли ей прививку, но среди её пациентов заболевших корью не было.

Стоит отметить, что 24 декабря пациентка находилась в Одессе, однако врачи не уверены в том, что болезнь была привезена оттуда, так как инкубационный период кори составляет 21 день. Тем не менее, Украина входит в число стран с наибольшим количеством пострадавших от инфекции.

На данный момент ещё один случай кори находится под подозрением. Речь идёт о 7-летнем ребёнке из Чадыр-Лунги.