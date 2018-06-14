Очередной сюрприз: завтра НАРЭ может принять решение об увеличении тарифа на воду и канализацию

Очередной сюрприз: завтра НАРЭ может принять решение об увеличении тарифа на воду и канализацию

Вопрос будет рассматриваться на заседании Национального агентства по регулированию в энергетике завтра, 15 июня. 

Ранее поставщик услуги запросил увеличить тариф на воду и канализацию на 13,5% для конечного потребителя – с 10 леев 69 банов за кубометр до 12 леев 13 банов. Необходимость повышения тарифа поставщик мотивирует увеличением затрат и инвестиций.

В то же время завтра ведомство может принять решение о снижении тарифа на электричество на 10% или на 20 банов для конечного потребителя: со 199 банов до 179 банов за киловатт в час.

Заседание, на котором будут рассмотрены вопросы об изменении тарифов, начнется в 10.00.

 

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