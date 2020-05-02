Очередной сайт с фейками о коронавирусе будет заблокирован

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Директор Службы информации и безопасности подписал 1 мая приказ, который предусматривает блокирование ещё одного сайта, распространяющего фальшивые новости о ситуации с COVID-19 и о предпринимаемых для недопущения распространения заболевания мерах.

Речь идёт о портале moldoinfo.wordpress.com. Приказ был передан Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий для принятия соответствующих решений.

Напомним, в соответствии с распоряжением Комиссии по ЧС, поставщики услуг электронных коммуникаций, доступных общественности, обязаны незамедлительно блокировать онлайн-источники, которые распространяют фальшивые новости о ситуации с COVID-19. Ранее уже были заблокированы несколько подобных сайтов.

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