Очередной “пшик”: Канду признал невозможность отставки президента

Громкие заявления спикера Андриана Канду о намерении отправить в отставку главу государства снова оказались не более чем пылью в глаза. Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, председатель законодательного органа признал, что на данный момент инициирование импичмента не представляется возможным.

– У меня может быть личное мнение, о котором я заявлял и ранее, – что чаша уже переполнена. В то же время мы не должны забывать, что мы приближаемся к электоральному процессу – парламентским выборам, а процедура отставки президента предусматривает организацию национального референдума, что недопустимо одновременно с парламентскими выборами. Не будем забывать, что с 24 декабря по 24 января – предэлекторальный период, а с 25 января по 24 февраля – уже непосредственно предвыборная кампания. Думаю, что в этот период с юридической точки зрения мы не можем организовать референдум по отставке президента, – признался Канду, отметив бессмысленность инициирования подобной процедуры.

Стоит напомнить, что ранее Андриан Канду, чей рейтинг составляет всего 0,3%, согласно последнему опросу общественного мнения, пригрозил отставкой президенту страны Игорю Додону, которому доверяют в 52 раза больше граждан. Поводом стал отказ президента от промульгации законов о передаче Республиканского стадиона посольству США и о переименовании 9 мая в День Европы. Глава государства отмечал, что никакие угрозы Канду не заставят его пойти против интересов страны и народа.