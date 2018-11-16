Очередной плагиат: на этот раз правительство “списало” у ПСРМ поправки в кодекс об образовании (DOC)

Правительство разработало поправки в Кодекс об образовании, которые фракция ПСРМ зарегистрировала ещё в феврале текущего года. Об этом на своей странице в социальной сети написал депутат ПСРМ Владимир Односталко.

– Очередная победа фракции ПСРМ в парламенте. Правительство разработало поправки в Кодекс об образовании. Хочу обратить внимание на то, что фракция ПСРМ в парламенте еще в феврале этого года зарегистрировала в парламенте законопроект. Опять списали, опять плагиат! В подтверждение прилагаю скриншоты нашего проекта, – написал Владимир Односталко.

Стоит отметить, что поправки предусматривают, что преддошкольное образование будет осуществляться в семье, яслях или в учреждениях интернатного типа. Ясли будут специализироваться на предоставлении услуг социального, медицинского, образовательного характера по уходу и воспитанию детей раннего возраста. Организационная форма яслей может быть публичной или частной, а программа деятельности – ежедневной или еженедельной. А в населённых пунктах с малым количеством населения будут создаваться ясли-детские сады с группами для детей до 3 лет.