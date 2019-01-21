Очередной пьяный водитель попался полиции в столице (ВИДЕО)

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В минувшие выходные сотрудники Национальной инспекции патрулирования на перекрёстке Мирча чел Бэтрын с улицей Джинта Латина заметили автомобиль BMW, который передвигался подозрительным образом. Водитель намеренно проигнорировал призыв автоинспекторов остановиться и, ускорившись, продолжил движение. Остановить нарушителя удалось на перекрёстке улиц Милеску-Спатару и Вадул-луй-Водэ.

За рулём находился 35-летний мужчина. Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал 1,04 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Правоохранители изъяли у мужчины водительские права, тем самым лишив его права на вождение до окончательного решения суда. В то же время нарушителю грозит наказание в виде общественных работ от 200 до 240 часов.

Стоит отметить, что за минувшие 3 дня сотрудники НИП выявили более 1 300 нарушений ПДД, из которых 22 случая – вождение в нетрезвом виде, а 766 – превышение скорости.